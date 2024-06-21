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Горшков Игнатий Кузьмич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Игнатий Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6644
Роль персоны
Отец
Дата события
26.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшкова Пелагея Игнатьевна
Отец - Горшков Игнатий Кузьмич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Горшкова Феодосия Игнатьевна
Воспр. - Гудкова Анастасия Кузьминична, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Чевардин Андрей Игнатьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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