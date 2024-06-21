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Гудков Гаврил Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудков Гаврил Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6642
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшков Георгий Захариевич
Отец - Горшков Захарий Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Горшкова Екатерина Павловна
Воспр. - Гудков Гаврил Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Розанова Агрипина Евфимиевна, дочь мещанина (Уфа г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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