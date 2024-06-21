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Уренцов Георгий Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцов Георгий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6641
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Уренцов Георгий Петрович
Отец - Уренцов Петр Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Уренцова Евдокия Зиновьевна
Воспр. - Зайцева Матрона Леонтиевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Шевалдин Василий Федорович (Шавалдин), мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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