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Кузнецова Александра Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Александра Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6639
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Александра Федоровна
Отец - Кузнецов Федор Стефанович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Кузнецова Пелагея Федоровна
Воспр. - Кузнецов Данил Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Кузнецова Анна Иосифовна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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