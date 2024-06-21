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Ахонина Клавдия Андреевна (Охонина)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ахонина Клавдия Андреевна (Охонина)
Тип записи
о рождении
Номер записи
6631
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Ахонина Анастасия Ивановна (Охонина)
Отец - Ахонин Иван Андреевич (Охонин), ратник ополчения (Симский завод)
Мать - Ахонина Мария Мартыновна (Охонина)
Воспр. - Ахонина Клавдия Андреевна (Охонина), дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Чевардин Александр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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