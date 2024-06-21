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Козин Георгий Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козин Георгий Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6628
Роль персоны
Отец
Дата события
12.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Козин Василий Георгиевич
Отец - Козин Георгий Федорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Козина Иульяния Михайловна
Воспр. - Булатов Алексей Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Парова Мария Михайловна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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