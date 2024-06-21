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Клоков Петр Фомич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Клоков Петр Фомич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6626
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
отставной унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горячева Александра Андреевна
Отец - Горячев Андрей Николаевич, крестьянин (Ерал с.)
Мать - Горячева Александра Ивановна
Воспр. - Голованова Мария Алексеевна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Клоков Петр Фомич, отставной унтер офицер (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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