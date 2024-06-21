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Напалков Иван Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Иван Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6625
Роль персоны
Отец
Дата события
07.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной старший унтер-офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Напалкова Агапия Ивановна
Отец - Напалков Иван Гаврилович, запасной старший унтер-офицер (Симский завод)
Мать - Напалкова Елена Захариевна
Воспр. - Напалков Петр Захариевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Матрона Алексеевна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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