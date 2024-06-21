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Волков Алексей Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Алексей Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6624
Роль персоны
Отец
Дата события
07.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Волков Василий Алексеевич
Отец - Волков Алексей Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Волкова Наталья Дмитриевна
Воспр. - Борматина Василиса Евфимовна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Пашков Иван Семенович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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