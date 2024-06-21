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Горшков Антон Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Антон Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6623
Роль персоны
Отец
Дата события
06.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшков Георгий Антонович
Отец - Горшков Антон Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Горшкова Варвара Яковлевна
Воспр. - Горшкова Прасковья Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Удалов Владимир Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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