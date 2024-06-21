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Масленников Иван Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Иван Леонтьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6622
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пупкова Елена Дмитриевна
Отец - Пупков Дмитрий Федорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пупкова Агрипина Леонтьевна
Воспр. - Горшкова Агрипина Леонтьевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Масленников Иван Леонтьевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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