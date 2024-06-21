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Курчатова Анна Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатова Анна Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7474111
Роль персоны
Мать
Дата события
23.03.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.03.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Курчатов Гаврил Дмитриевич
Отец - Курчатов Дмитрий Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Курчатова Анна Стефановна
Воспр. - Горшкова Агрипина Леонтьевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Морозов Федор Георгиевич, запасной рядовой (Костромская губерния, Юрьевский уезд Покровская вол. д. Малинова)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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