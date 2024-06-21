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Кузнецова Александра Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Александра Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7469111
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.03.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.03.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Напалков Иван Дмитриевич
Отец - Напалков Дмитрий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Напалкова Анна Андреевна
Воспр. - Кузнецова Александра Петровна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Харчевников Петр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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