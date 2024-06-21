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Чевардин Иосиф Поликарпович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Иосиф Поликарпович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7467111
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.03.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.03.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Сулимова Дарья Васильевна
Отец - Сулимов Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Сулимова Анастасия Григорьевна
Воспр. - Масленникова Матрона Андреевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Чевардин Иосиф Поликарпович, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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