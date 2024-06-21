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Шашков Адриан Евграфович (Андриан)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашков Адриан Евграфович (Андриан)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7466111
Роль персоны
Отец
Дата события
06.03.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.03.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Шашкова Мария Адриановна
Отец - Шашков Адриан Евграфович (Андриан), мастеровой (Симский завод)
Мать - Шашкова Ксения Семеновна
Воспр. - Жеребина Стефанида Фаддеевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Нассонов Федор Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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