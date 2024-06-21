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Буслаева Мария Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Мария Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6621
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.03.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
02.03.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Буслаева Евдокия Николаевна
Отец - Буслаев Николай Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Буслаева Екатерина Ивановна
Воспр. - Буслаева Мария Михайловна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Тимаков Матвей Петрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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