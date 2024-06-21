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Курчатов Алексей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатов Алексей Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6620
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.03.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.03.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Курчатов Алексей Иванович
Отец - Курчатов Иван Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Курчатова Евдокия Андреевна
Воспр. - Курчатова Анисия Ивановна, жена прапорщика запасной (????)
Воспр. - Сперанский Иван Андреевич, коллежский ассесор, преподаватель Казанской духовной семинарии
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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