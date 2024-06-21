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Ширшов Павел Игнатьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшов Павел Игнатьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6619
Роль персоны
Отец
Дата события
01.03.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.03.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Ширшов Павел Павлович
Отец - Ширшов Павел Игнатьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Ширшова Стефанида Александровна
Воспр. - Комлев Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Елизавета Павловна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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