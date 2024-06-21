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Фетисов (он же Соколов) Александр Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Фетисов (он же Соколов) Александр Стефанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6618
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
обыватель
Н.П. приписки кратко
Саткинский завод
Дата крещения
28.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пономарева Валентина (незак. ?)
Мать - Пономарева Мария Стефановна, обыватель, девица Часовенной секты (Златоуст г.)
Воспр. - Пашкова Александра Гавриловна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Фетисов (он же Соколов) Александр Стефанович, обыватель (Саткинский завод)
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