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Пономарева Мария Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пономарева Мария Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6618
Роль персоны
Мать
Дата события
28.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
обыватель, девица Часовенной секты
Н.П. приписки кратко
Златоуст г.
Дата крещения
28.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пономарева Валентина (незак. ?)
Мать - Пономарева Мария Стефановна, обыватель, девица Часовенной секты (Златоуст г.)
Воспр. - Пашкова Александра Гавриловна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Фетисов (он же Соколов) Александр Стефанович, обыватель (Саткинский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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