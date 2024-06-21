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Булыкин Андрей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкин Андрей Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6613
Роль персоны
Отец
Дата события
23.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Булыкина Антонина Андреевна
Отец - Булыкин Андрей Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Булыкина Прасковья Поликарповна
Воспр. - Булыкин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Булыкина Анастасия Андреевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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