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Булавин Дмитрий Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булавин Дмитрий Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7464111
Роль персоны
Отец
Дата события
22.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Твердышева Казарма д.
Дата крещения
22.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Булавин Василий Дмитриевич
Отец - Булавин Дмитрий Александрович, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
Мать - Булавина Анна Афанасьевна
Воспр. - Сулимова Матрона Афанасьевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Анисим Петрович, запасной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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