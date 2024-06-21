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Горшкова Пелагея Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Пелагея Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7461111
Роль персоны
Мать
Дата события
18.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшкова Антонина Ивановна
Отец - Горшков Иван Федорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Горшкова Пелагея Ивановна
Воспр. - Напалков Илья Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Норкина Пелагея Васильевна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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