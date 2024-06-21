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Гуденин Павел Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гуденин Павел Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7458111
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Гуденин Павел Иванович
Отец - Гуденин Иван Ильич, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Гуденина Евдокия Матвеевна
Воспр. - Воробьева Матрона Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Немчинов Петр Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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