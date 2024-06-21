Шашкова Анна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШашкова Анна Евдокимовна

Шашкова Анна Евдокимовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Анна Евдокимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7457
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пупков Михаил Петрович
Урожд. - Рябухин Исидор Исидорович
Отец - Пупков Петр Григорьевич, запасной рядовой (Симский завод)
Отец - Рябухин Исидор Сергеевич, крестьянин (Ерал с.)
Мать - Пупкова Евдокия Федоровна
Мать - Рябухина Пелагея Яковлевна
Воспр. - Пупков Константин Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Анна Евдокимовна, дочь мастерового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close