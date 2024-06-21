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Нечаева Евдокия назаровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нечаева Евдокия назаровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7456
Роль персоны
Мать
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
??.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Нечаев Михаил Иванович
Отец - Нечаев Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Нечаева Евдокия назаровна
Воспр. - Еремин Николай Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Нечаев Василий Иванович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Воспр. - Нечаева Наталья Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Шепелева Мария Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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