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Норкина Александра Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкина Александра Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7455
Роль персоны
Мать
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
??.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Норкин Алексей Яковлевич
Отец - Норкин Яков Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Норкина Александра Стефановна
Воспр. - Волков Стефан Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Паров Григорий Дамианович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Елизавета Семеновна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Чуфарова Александра Стефановна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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