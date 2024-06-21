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Масленников Павел Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Павел Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7454111
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Масленников Павел Григорьевич
Отец - Масленников Григорий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Масленникова Евгения Яковлевна
Воспр. - Козина Анна Яковлевна, жена запасной рядового (Симский завод)
Воспр. - Тюрин Федор Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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