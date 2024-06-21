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Попов Никонор Вениаминович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Попов Никонор Вениаминович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7452111
Роль персоны
Отец
Дата события
11.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
новокрещенный татарин
Н.П. приписки кратко
Уфимская губерния, Уфимский уезд Бакаевская вол. д. Тукмаклы
Дата крещения
11.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Попов Алексей Никонорович
Отец - Попов Никонор Вениаминович, новокрещенный татарин (Уфимская губерния, Уфимский уезд Бакаевская вол. д. Тукмаклы)
Мать - Попова Евфимия Никоноровна
Воспр. - Глазков Иван Васильевич, мастеровой (Пермская губерния, Екатеринбургский уезд Кыштымский завод)
Воспр. - Хрипунова Анастасия Флоровна, жена мастерового (Симский завод)
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