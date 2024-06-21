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Зубарева Валентина Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зубарева Валентина Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7451111
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.02.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.02.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Зубарева Валентина Николаевна
Отец - Зубарев Николай Иванович, запасной ефрейтор (Уфимский уезд Архангельская вол.)
Мать - Зубарева Агафия Ивановна
Воспр. - Маркова Евдокия Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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