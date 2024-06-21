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Жукова Александра Гавриловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жукова Александра Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7476
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
31.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Коновалов Василий Константинович
Отец - Коновалов Константин Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Коновалова Анастасия Гавриловна
Воспр. - Жукова Александра Гавриловна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Коновалов Евфимий Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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