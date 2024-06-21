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Булыкина Екатерина Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкина Екатерина Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7475
Роль персоны
Мать
Дата события
30.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Булыкина Мария Петровна
Отец - Булыкин Петр Георгиевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Булыкина Екатерина Петровна
Воспр. - Малышев Дмитрий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Надежда Петровна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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