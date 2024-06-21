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Зайцева Матрона Даниловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Матрона Даниловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7474
Роль персоны
Мать
Дата события
28.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Зайцев Федор Михайлович
Отец - Зайцев Михаил Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Зайцева Матрона Даниловна
Воспр. - Горшкова Марфа Васильевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Трошин Дмитрий Флорович, запасной рядовой (Ерал с.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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