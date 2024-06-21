Трошин Дмитрий Флорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрошин Дмитрий Флорович

Трошин Дмитрий Флорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Трошин Дмитрий Флорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7473
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Ерал с.
Дата крещения
27.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Рындин Григорий Павлович
Отец - Рындин Павел Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Рындина Анастасия Даниловна
Воспр. - Кузнецова Мария Павловна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Трошин Дмитрий Флорович, запасной рядовой (Ерал с.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close