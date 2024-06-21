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Чевардин Григорий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Григорий Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7469
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Чевардин Григорий Николаевич
Отец - Чевардин Николай Домианович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чевардина Татьяна Петровна
Воспр. - Парова Пелагея Васильевна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Уренцев Николай Алексеевич, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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