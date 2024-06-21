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Помыкалова Анастасия Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалова Анастасия Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7467
Роль персоны
Мать
Дата события
22.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Помыкалова Анна Федоровна
Отец - Помыкалов Федор Федотович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Помыкалова Анастасия Петровна
Воспр. - Помыкалов Лавр Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Помыкалова Анна Игнатьевна, дочь солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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