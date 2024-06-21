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Китаев Александр Евфимиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Китаев Александр Евфимиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7466
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Лаптев Дмитрий Михайлович
Отец - Лаптев Михаил Михайлович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Лаптева Мария Федоровна
Воспр. - Китаев Александр Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Лаптева Наталья Сергеевна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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