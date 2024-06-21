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Лебедев Игнатий Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Игнатий Леонтьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7465
Роль персоны
Отец
Дата события
18.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Лебедева Мария Игнатьевна
Отец - Лебедев Игнатий Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Лебедева Дарья Павловна
Воспр. - Жеребина Мария Федоровна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Лебедев Илья Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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