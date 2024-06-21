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Буслаева Марина Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Марина Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7464
Роль персоны
Мать
Дата события
17.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Буслаев Афанасий Дмитриевич
Отец - Буслаев Дмитрий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Буслаева Марина Афанасьевна
Воспр. - Буслаева Иустиния Николаевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Масленников Прокопий Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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