Курчатов Мартирий Алексеевич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Курчатов Мартирий Алексеевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7462
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 12.01.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- запасной прапорщик
- Н.П. приписки кратко
- ????
- Дата крещения
- 12.01.1903
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Урожд. - Курчатов Игорь Васильевич
Отец - Курчатов Василий Алексеевич, частный землемер (Симский завод)
Мать - Курчатова Мария Васильевна
Воспр. - Курчатов Мартирий Алексеевич, запасной прапорщик (????)
Воспр. - Сатрапинская Елизавета Васильевна, жена священника (????)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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