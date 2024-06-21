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Курчатов Мартирий Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатов Мартирий Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7462
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной прапорщик
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
12.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Курчатов Игорь Васильевич
Отец - Курчатов Василий Алексеевич, частный землемер (Симский завод)
Мать - Курчатова Мария Васильевна
Воспр. - Курчатов Мартирий Алексеевич, запасной прапорщик (????)
Воспр. - Сатрапинская Елизавета Васильевна, жена священника (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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