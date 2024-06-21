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Курчатова Елизавета Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатова Елизавета Александровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7461
Роль персоны
Мать
Дата события
12.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Курчатова Нина Дмитриевна
Отец - Курчатов Дмитрий Алексеевич, запасной старший писарь (Симский завод)
Мать - Курчатова Елизавета Александровна
Воспр. - Городецкий Константин Александрович, сын отставного унтер офицера (Ерал с.)
Воспр. - Курчатова Ольга Алексеевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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