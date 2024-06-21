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Орлов Стефан Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Орлов Стефан Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7458
Роль персоны
Отец
Дата события
12.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Муратовка с.
Дата крещения
12.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Орлова Татьяна Стефановна
Отец - Орлов Стефан Алексеевич, крестьянин (Муратовка с.)
Мать - Орлова Евдокия Титовна
Воспр. - Деулин Иван Владимирович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Малышева Надежда Матвеевна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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