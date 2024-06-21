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Шепелева Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шепелева Мария Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7456
Роль персоны
Воспр.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
??.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Нечаев Михаил Иванович
Отец - Нечаев Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Нечаева Евдокия назаровна
Воспр. - Еремин Николай Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Нечаев Василий Иванович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Воспр. - Нечаева Наталья Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Шепелева Мария Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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