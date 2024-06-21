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Волков Стефан Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Стефан Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7455
Роль персоны
Воспр.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
??.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Норкин Алексей Яковлевич
Отец - Норкин Яков Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Норкина Александра Стефановна
Воспр. - Волков Стефан Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Паров Григорий Дамианович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Елизавета Семеновна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Чуфарова Александра Стефановна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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