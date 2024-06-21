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Волкова Мария Арсениевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волкова Мария Арсениевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7454
Роль персоны
Воспр.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
??.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Воспр. - Волков Николай Александрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Волкова Мария Арсениевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Козина Феодосия Матвеевна, жена мастерового
Воспр. - Скарлыгин Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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