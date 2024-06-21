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Половина крестных отсутствует

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Половина крестных отсутствует
Тип записи
о рождении
Номер записи
7453
Роль персоны
Воспр.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
??.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Глазкова Татьяна ????
Отец - Глазков ???? Федорович, мастеровой (Пермская губерния, К????Завод)
Мать - Глазкова Прасковья ????
Воспр. - Половина крестных отсутствует
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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