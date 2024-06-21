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Глазков ???? Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Глазков ???? Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7453
Роль персоны
Отец
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Пермская губерния, К????Завод
Дата крещения
??.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Глазкова Татьяна ????
Отец - Глазков ???? Федорович, мастеровой (Пермская губерния, К????Завод)
Мать - Глазкова Прасковья ????
Воспр. - Половина крестных отсутствует
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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