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Козлов Никон Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлов Никон Стефанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7452
Роль персоны
Отец
Дата события
04.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Муратовка с.
Дата крещения
??.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Козлова Татьяна Никоновна
Отец - Козлов Никон Стефанович, мастеровой (Муратовка с.)
Мать - Козлова Анна Яковлевна
Воспр. - Половина крестных отсутствует
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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