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Бахарев Герман Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бахарев Герман Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7450
Роль персоны
Отец
Дата события
04.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
солдат
Н.П. приписки кратко
Илек с.
Дата крещения
04.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Бахарева Татьяна Германовна
Отец - Бахарев Герман Николаевич, солдат (Илек с.)
Мать - Бахарева Анастасия Стефановна
Воспр. - Масленникова Мария Васильевна, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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