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Мачина Екатерина Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мачина Екатерина Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7449
Роль персоны
Мать
Дата события
04.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Мачин Иван Петрович
Отец - Мачин Петр Игнатиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Мачина Екатерина Михайловна
Воспр. - Мачин Дмитрий Игнатьевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Мачина Евдокия Петровна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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